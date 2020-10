"Estou consternado com a morte súbita do nosso irmão Sindika Dokolo. Esteve ao nosso lado no combate pela dignidade do povo congolês. Guardo dele a memória de um militante alerta, animado e pleno de esperança. As orações vão para a sua família e para os seus próximos", escreveu na rede social Twitter o advogado de 64 anos, líder do Partido do Compromisso com a Cidadania e Desenvolvimento, uma das figuras principais da oposição ao regime de Félix Tshisekedi na RDCongo.

Também Freddy Matungulu, outro candidato derrotado nas presidências de 2018 na RDCongo, atual representante do seu país no conselho de administração do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), sublinhou a "surpresa" com a morte do empresário e colecionador de arte congolês, que "levou este filho digno do seu pai e da nação", deixando também no Twitter as condolências à família e "aos seus muitos amigos políticos".