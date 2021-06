Os condenados fazem parte de um grupo de 13 paquistaneses, dois dos quais morreram antes do julgamento, que foram encontrados, em dezembro de 2019, com pouco mais de 430 quilos de droga numa embarcação ao largo da baía de Pemba, em Cabo Delgado.

"Atendendo ao disposto na lei, vão os condenados expulsos da República de Moçambique após o cumprimento da pena de prisão maior decretada", disse Bruno de Castro, juiz da causa, durante a leitura da sentença, no Tribunal Judicial da província de Cabo Delgado.

O Ministério Público considera a condenação e penas dadas "uma vitória" face à "luta contra a criminalidade e em específico contra o narcotráfico, seja nacional ou internacional".

"Estamos satisfeitos com a decisão. Estamos aqui a enviar um recado para os que pensam em enveredar por este mundo para que desistam", referiu Ângelo Sueta, do Ministério Público.

Na altura da detenção, em 2019, os paquistaneses, com idades entre 20 e 70 anos, levavam na embarcação drogas como heroína e ice, tendo sido suspeitos de pertencer a uma rede de tráfico internacional que usava a costa moçambicana.

Segundo dados avançados à Lusa pela polícia moçambicana, na altura o grupo terá tentado destruir a embarcação para apagar provas após notar a aproximação das autoridades.

Moçambique é apontado por várias organizações internacionais como um corredor para o tráfico internacional de estupefacientes.

De acordo com o Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC), as autoridades do Quénia e da Tanzânia, países a norte de Moçambique, aumentaram a vigilância nos últimos anos, empurrando os traficantes para sul, em direção à costa moçambicana, "em busca de novas rotas e novos mercados".

