ONG moçambicana disponibiliza meio milhão de euros anuais para reforço institucional ao parlamento

(NOVA VERSÃO COM CORREÇÃO NO TÍTULO, NO PRIMEIRO E NO SEGUNDO PARÁGRAFOS PARA CLARIFICAR QUE A VERBA DE MEIO MILHÃO DE EUROS É DISPONIBILIZADA ANUALMENTE DURANTE TODA A LEGISLATURA, NUM TOTAL DE 2,5 MILHÕES DE EUROS)