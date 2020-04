"A atuação do Tribunal Judicial da Província de Gaza e da Procuradoria Provincial de Gaza mostra claramente que os órgãos judiciais moçambicanos não estão interessados em fazer justiça no 'caso Matavel'", lê-se no comunicado hoje publicado.

Anastácio Matavel, dirigente do grupo de observação eleitoral da Sala da Paz, foi baleado no dia 07 de outubro na via pública, em Gaza (sul do país), em pleno dia, uma semana antes das eleições gerais de 15 outubro em Moçambique.