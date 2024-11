O novo espaço foi criado no âmbito do Roteiro Literário Levantado do Chão, lançado em 2020, e vai funcionar no edifício da Biblioteca Municipal Almeida Faria, explicou hoje à agência Lusa Nuno Cacilhas, da Câmara de Montemor-o-Novo.

"Com a exposição 'A longa viagem dos Mau-Tempo', pretende-se dar uma contextualização da obra 'Levantado do Chão', que cruza a literatura com a história, destacando aspetos da memória coletiva do Alentejo", realçou.

Envolvendo um investimento de cerca de 100 mil euros, o projeto do Centro Interpretativo Levantado do Chão -- José Saramago foi desenvolvido pelo município e contou com financiamento do Turismo de Portugal, através do programa Valorizar.

A mostra permanente, indicou Nuno Cacilhas, aborda vários temas do livro, como Germano Vidigal e José Adelino dos Santos, assassinados durante o Estado Novo e a quem José Saramago dedicou a obra, os presos políticos do concelho, o cante alentejano ou a guerra colonial.

Estas e outras temáticas são abordadas "através de diferentes dispositivos tecnológicos, que permitem uma interação inovadora com a obra", assinalou.

"Um dos equipamentos deste centro interpretativo é o monte alentejano em realidade aumentada", através do qual "os visitantes são convidados a ter uma experiência do que era a vida no século XX no Alentejo", referiu.

Os visitantes, exemplificou, podem simular que estão a "dar milho às galinhas, tirar a água do poço ou caiar a casa", entre outras atividades "que se faziam no campo e que já não se fazem, mas que são importantes para que a identidade alentejana e a memória coletiva não se perca".

De acordo com o responsável, o centro interpretativo passará a ser um dos pontos de visita do percurso n.º 1 do Roteiro Literário Levantado do Chão, que inclui outros locais em Montemor-o-Novo e também em Lisboa.

Igualmente no sábado, vai ser inaugurada na Casa de Leitura José Saramago, em Lavre, no mesmo concelho alentejano, a exposição permanente "Lavre -- um dos quatro Pontos Cardeais de José Saramago", que também vai integrar o roteiro.

A mostra vai "focar-se, essencialmente, na contribuição dos homens e das mulheres que receberam o escritor em 1977, quando ele decide escrever um livro sobre os trabalhos do campo e mudar-se para Lavre", desvendou.

O Roteiro Literário Levantado do Chão interliga os concelhos de Lisboa, Montemor-o-Novo e Évora, através de três percursos temáticos subdivididos em percursos rodoviários e pedestres, que abrangem pontos de interesse sobre a obra publicada há 44 anos.

Criado pela Câmara de Montemor-o-Novo, o roteiro literário conta com a parceria dos municípios de Lisboa e Évora, Fundação José Saramago, Biblioteca Pública de Évora, Museu do Aljube, juntas de freguesia de Montemor-o-Novo, entre outras entidades.

No próximo sábado, comemora-se o 102.º aniversário do nascimento de José Saramago.

O programa inicia-se às 15:00, em Lavre, com a inauguração da exposição, estando marcada para as 16:45 a inauguração do centro interpretativo, na biblioteca, em Montemor-o-Novo, de acordo com a câmara municipal.

SM (LL) // RRL

Lusa/Fim