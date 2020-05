O candidato deu a conhecer as ideias com que pretende chegar à liderança numa cerimónia que se realizou no auditório do Museu do FC Porto e que contou com a presença de cerca de 50 pessoas.

Nuno Lobo foi questionado sobre o facto de ter a intenção de construir um centro de estágio para o clube, sendo confrontado, no entanto, com as contas negativas que o clube apresenta neste momento.