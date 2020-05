Beatriz Buchili divulgou os dados durante a informação anual que prestou hoje na Assembleia da República, no cumprimento de um imperativo da Constituição moçambicana.

Do número de processos-crime abertos em 2019, a maioria refere-se a furto qualificado com 11.767 processos, roubo com 5.156, e ofensas corporais voluntárias de que resultou doença ou impossibilidade para o trabalho com 4.601.