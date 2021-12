Até dia 20, o cumulativo semanal de óbitos era de sete e, desde terça-feira, o número de óbitos passou para 21.

O número de casos ativos por semana também subiu consideravelmente, passando de 8.017 no dia 20 para 17.623 hoje, com um total de 107 internados.

O número de testes no país desde o início da pandemia ascendeu hoje a 1.059.942, com um total de 31.070 feitos na última semana.

Moçambique tem um total acumulado de 1.973 óbitos e 172.175 casos, dos quais 152.575 recuperados da doença.

A covid-19 provocou mais de 5,40 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.

