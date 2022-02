De acordo com a agência Efe, a Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB) da Indonésia indicou num comunicado que três pessoas morreram em Pasaman Ocidental e quatro em Pasamen, ao passo que dez dos 85 feridos estão em estado grave.

Os destroços causados pelo sismo, que também se sentiu na vizinha Singapura, dificultaram a retirada de pelo menos 5 mil residentes e a evacuação de várias estruturas, incluindo escolas e edifícios, segundo mostram vídeos publicados por testemunhas nas redes sociais.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos, que regista a atividade sísmica mundial, situou o hipocentro do sismo a 12 quilómetros de profundidade na região central da ilha, e a 66,9 quilómetros a nordeste de Bukittinggi, que conta com cerca de 120 mil habitantes.

As autoridades indonésias advertiram para a possibilidade de haver fortes réplicas, como as registadas com magnitude de 5 e 5,1, mas descartaram a possibilidade de um 'tsunami'.

A Indonésia situa-se no chamado 'Anel de Fogo' do Oceano Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica, na qual se registam cerca de 7 mil terramotos anuais, a maioria moderados.

Em 2004, um forte terramoto na ilha indonésia de Sumatra gerou um 'tsunami' que causou mais de 226 mil mortos numa dezena de nações banhadas pelo Oceano Índico.

JE // SCA

Lusa/Fim