De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de infetados passou de 259.036 para 267.519, mais 8.483.

Já o número de recuperados é de 122.661, mais 4.189.

A África Austral é a que regista um maior número de casos, (84.285) - e 1.711 mortos -, a grande maioria concentrada na África do Sul, o país com mais casos em todo o continente, passando hoje os 80 mil (80.412) e onde há 1.674 vítimas mortais.

O Norte de África continua a liderar no total de mortes, passando hoje as três mil (3.015), contabilizando 73.136 infeções.

A África Ocidental regista 1.038 mortos em 55.424 infetados, a África Oriental tem 867 vítimas mortais e 28.811 casos, enquanto na África Central há 566 mortos em 25.863 infeções.

O Egito é o país com mais mortos (1.850) em 49.219 infeções, seguindo-se a África do Sul e depois a Argélia, com 799 vítimas mortais e 11.268 infetados.

Entre os cinco países mais afetados, está também a Nigéria, com 469 mortos e 17.735 infetados, e o Gana, com 66 mortes em 12.590 infeções.

Quanto aos países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infeções e mortes, com 1.492 casos, registando 15 vítimas mortais.

Cabo Verde tem 782 infeções e sete mortos e São Tomé e Príncipe contabiliza 683 casos e 12 mortos.

Moçambique conta 651 doentes infetados e quatro mortos e Angola tem 155 casos confirmados de covid-19 e sete mortos.

A Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), regista 1.664 casos e 32 mortos, de acordo com o último relatório do Governo daquele país.

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egito em 14 de fevereiro, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infeção, em 28 de fevereiro.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 445 mil mortos e infetou mais de 8,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

VM // SB

Lusa/Fim