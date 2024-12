O chefe do executivo eleito, Sam Hou Fai, e os titulares dos principais cargos do Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), são empossados quando se assinala o 25.º aniversário da transferência do território, de Portugal para a China.

A cerimónia vai ser presidida pelo chefe de Estado da China, Xi Jinping, que chegou a Macau na quarta-feira e permanece no território até sexta-feira à tarde.

À semelhança dos governos anteriores, de Edmund Ho (1999-2009), Fernando Chui Sai On (2009-2019) e Ho Iat Seng (2019-2024), cabe também agora ao líder máximo da China presidir à cerimónia.

Para a visita do Presidente chinês, Macau reforçou as medidas de segurança, nomeadamente no aeroporto e na ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Os drones estão proibidos de sobrevoar a região até domingo e a atividade dos estabelecimentos de armeiros e de operadores de imitações de armas de fogo foram suspensas até hoje.

Além de Sam Hou Fai, o sexto Governo da RAEM integra André Cheong e Wong Sio Chak, que mantêm as pastas da Administração e Justiça e da Segurança, respetivamente.

Quanto às restantes três secretarias, a da Economia e Finanças vai ser liderada pelo atual diretor dos Serviços de Economia, Tai Kin Ip; a dos Transportes e Obras Públicas, liderada nos últimos 10 anos pelo português Raimundo do Rosário, vai para as mãos do diretor dos Serviços de Proteção Ambiental (DSPA), Raymond Tam.

A pasta dos Assuntos Sociais e Cultura fica a cargo de O Lam, que entre 2014 e 2019 desempenhou as funções de chefe de gabinete do antigo chefe do executivo Fernando Chui Sai On.

Elsie Ao Ieong, que no atual Governo de Ho Iat Seng estava com os Assuntos Sociais e Cultura, vai chefiar o Comissariado de Auditoria.

Já o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) vai ser liderado por Ao Ieong Seong, até aqui adjunta do comissário Chan Tsz King, que, por sua vez, passa para o cargo de Procurador-geral do Ministério Público.

Leong Man Cheong mantém-se à frente dos Serviços de Polícia Unitários e Adriano Marques Ho, atualmente na liderança da Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos, fica com a direção-geral dos Serviços de Alfândega.

Ex-presidente do Tribunal de Última Instância, Sam Hou Fai vai ser o primeiro líder do Governo a falar português. Foi escolhido em 13 de outubro por um colégio eleitoral de 400 membros, selecionados por mais de 6.200 representantes de associações e organizações locais.

Nascido em 1962 em Zhongshan, na província chinesa de Guangdong, vizinha de Macau, o magistrado completou a licenciatura em Direito pela Universidade de Pequim, tendo frequentado posteriormente os cursos de Direito e de Língua e Cultura Portuguesa da Universidade de Coimbra.

