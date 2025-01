A programação do festival, marcado para os dias 07, 08, 14 e 15 de fevereiro, é "focada no cruzamento de diferentes gerações de músicos e também na vontade de apresentar nomes internacionais em formações lideradas por músicos portugueses", de acordo com a organização, num comunicado hoje divulgado.

Dividido em dois fins de semana, o festival começa com "formações que marcaram a história do jazz português": a dupla Maria João e Mário Laginha, prestes a celebrar 30 anos, e o trio Carlos Bica & Azul.

A cantora e o pianista atuam no dia 07 de fevereiro, já o contrabaixista apresenta-se com o guitarrista Frank Möbus e o baterista Jim Black no dia 08 de fevereiro.

O cartaz do segundo fim de semana foi programado "para refletir o momento fulgurante que se vive atualmente no panorama jazzistico nacional, com o aparecimento de excelentes músicos muito jovens com grandes competências enquanto instrumentistas, mas também enquanto compositores".

No dia 14 de fevereiro acontece a estreia "absoluta" de uma orquestra composta por músicos de diferentes gerações e vários locais do país, liderada pela compositora Estela Alexandre, "um dos mais promissores nomes da nova geração do Jazz em Portugal".

No espetáculo da Estela Alexandre Orquestra será apresentado um repertório integralmente da autoria da compositora.

A encerrar o festival, em 15 de fevereiro, atua o trio do baterista Mário Costa, que inclui Benoît Delbecq, no piano, sintetizadores e eletrónicas, e Bruno Chevillon, no contrabaixo.

Os bilhetes para o festival já estão à venda e custam entre os 10 e os 12,5 euros, para cada concerto.

O festival, organizado pela Câmara Municipal de Oeiras em coprodução com a Clave na Mão, acontece no Auditório Municipal Ruy de Carvalho, em Carnaxide.

JRS // TDI

Lusa/Fim