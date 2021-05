"Nesta fase, as duas instituições, Access Bank e BancABC, continuam a desenvolver atividades de forma autónoma, mas já sob a alçada do Grupo Access Bank", refere o banco na nota.

O Access Bank é uma instituição financeira com sede na Nigéria e celebrou um acordo definitivo para aquisição do African Banking Corporation (BancABC, Moçambique) com a Atlas Mara e o ABC Holding.

Para o Access Bank, que se posiciona a partir de agora como um dos sete maiores bancos em Moçambique, a operação representa "um grande passo para o setor da banca no mercado moçambicano", consolidando a sua estratégia alargada para África.

O banco ABC está presente em seis províncias de Moçambique.

"O Access Bank Moçambique considera estar, hoje, mais próximo da visão de ser a mudança de que África necessita, alicerçado na visão de ser o banco africano mais respeitado do mundo", acrescentou.

O Access Bank iniciou atividades em Moçambique no final de 2020.

