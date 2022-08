De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra), José Francisco Rolo, o incêndio começou em Meruge, uma freguesia no limite do concelho de Oliveira do Hospital com o concelho de Seia (Guarda), por volta das 15:00.

"O fogo já chegou a Seixo da Beira e vai em direção à Sobreda. Temos duas frentes: uma vai em direção a Seia e outra em direção a Viseu", descreveu.

De acordo com o autarca, as chamas lavram numa zona de "povoamento disperso e de quintas".

"Está muito vento e isso preocupa-nos", acrescentou.

De acordo com a informação disponibilizada na página da Autoridade Nacional da Proteção Civil, pelas 17:45, para além dos nove meios aéreos, no teatro de operações encontram-se 295 operacionais, apoiados por 80 veículos.

