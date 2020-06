"As equipas de negociação da UE e do Reino Unido vão reunir-se, na próxima semana, para uma nova ronda restrita com reuniões entre os principais negociadores Michel Barnier e David Frost, além de sessões especializadas", anunciou quinta-feira o porta-voz da Comissão Europeia para a futura relação de Londres e Bruxelas, Daniel Ferrie, numa publicação feita na rede social Twitter.

Segundo o calendário desta nova ronda, divulgado pelo executivo comunitário no seu portal na Internet, os negociadores da UE e do Reino Unido, respetivamente Michel Barnier e David Frost, vão reunir-se hoje e na próxima sexta-feira.

Pelo meio, e durante toda essa semana, serão realizadas reuniões técnicas sobre alguns dos temas que estão a causar mais divergências entre Bruxelas e Londres, sendo eles o acesso equilibrado a ambos os mercados, a governança da futura parceria, a proteção dos direitos fundamentais e o setor das pescas.

O Reino Unido abandonou oficialmente a UE em 31 de janeiro passado, mas permanece dentro do seu espaço económico e regulatório até ao final do ano, durante o chamado período de transição.

EL (ANE/BM) // EL

Lusa/Fim