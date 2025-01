A eurodeputada do PS Carla Tavares venceu as eleições intercalares para a presidência da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS de sexta-feira com 71% dos votos e bateu o antigo secretário de Estado Miguel Prata Roque, que teve 29%.

Em declarações por escrito enviadas à agência Lusa, Carla Tavares agradeceu a todos os militantes que votaram nestas eleições e o contributo do seu opositor, esperando que Prata Roque "continue a desempenhar um papel ativo na luta por um futuro melhor para a Área Urbana de Lisboa".

"A FAUL estará aberta ao diálogo, próxima dos militantes, das estruturas locais e da sociedade", assegurou, assumindo que a sua presidência da FAUL se inicia "num contexto de grandes desafios e oportunidades" num ano marcado pelas eleições autárquicas.

Considerando que "é nas autarquias que reside a força dos povos livres e onde existe uma relação de profunda proximidade entre eleitos e eleitores", a nova presidente da FAUL do PS assumiu um conjunto de compromissos.

"Apresentar candidaturas fortes e capacitadas: garantir que os nossos candidatos sejam referências de competência e compromisso com o desenvolvimento sustentável e social dos seus territórios", comprometeu-se.

Carla Tavares quer ainda fortalecer a coesão interna e "trabalhar em unidade e com colaboração entre todos os militantes, juntando eleitos e estruturas partidárias apresentando propostas que reflitam as reais necessidades da população".

Ouvir as populações, associações e atores sociais para "construir programas autárquicos inclusivos e eficazes" é outro dos compromissos, assim como reforçar as políticas de proximidade.

"Habitação acessível, mobilidade sustentável, segurança, transição climática e justiça social, pilares fundamentais da nossa proposta política", assegurou.

Para a nova presidente da FAUL do PS, que vai suceder a Ricardo Leão, o PS "só é forte porque é plural, porque sabe respeitar as diferenças e porque, no final, é capaz de caminhar lado a lado pelos mesmos objetivos".

