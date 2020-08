"As crianças de Cabo Delgado, sobre as quais o projeto incidirá, enfrentam um desastre triplo: o da violência extrema, do encerramento de escolas e da covid-19. A Noruega vai ajudar estas crianças num período particularmente difícil", disse Tom Eriksen, encarregado de Negócios da Embaixada da Noruega em Maputo, citado num comunicado do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), entidade que vai implementar os programas.

Em Cabo Delgado, os ataques de grupos armados, que eclodiram em 2017 em Mocímboa da Praia, já provocaram, pelo menos, a morte de 1.059 pessoas, e algumas das ações dos grupos têm sido reivindicadas pelo grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI).