No Royal Troon Golf Club in Troon, Horschel entregou um cartão com 69 pancadas, duas abaixo do par do campo, e segue com um agregado de 209 (quatro abaixo), ficando uma tacada à frente de seis jogadores: Sam Burns, Russell Henley e o atual campeão olímpico Xander Schauffele, todos dos Estados Unidos, os ingleses Justin Rose e Daniel Brown e o sul-africano Thriston Lawrence.

O irlandês Shane Lowry, vencedor do 'major' britânico em 2019 e que liderava no início da volta de hoje, teve um mau desempenho e fez 77 pancadas, seis acima do par, descendo para o nono posto.

Por seu turno, o número um do mundo, o norte-americano Scottie Scheffler, está na oitava posição, com um total de 211 golpes, duas abaixo do par.

A 152.ª edição do Open Britânico decorre na Escócia, até domingo.

