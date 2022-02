Níger liberta vários "terroristas" incluindo membros do Boko Haram

O Presidente nigerino, Mohamed Bazoum, anunciou a libertação de vários "terroristas" detidos no Níger, incluindo pela primeira vez membros do movimento extremista Boko Haram, no âmbito de um quadro de "busca pela paz", noticiou hoje a televisão nacional estatal.