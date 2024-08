Além da organização que reúne as câmaras de comércio dos países europeus na Nicarágua, o Ministério do Interior cancelou, também na quinta-feira, o estatuto legal da Câmara de Comércio dos EUA.

A Câmara do Comércio norte-americana, conhecida localmente como AMCHAM, existia na Nicarágua há 47 anos, com o objetivo de promover o investimento e o comércio bilateral entre os dois países.

A relação entre os EUA e a Nicarágua tem passado por momentos de grande tensão, especialmente desde a repressão do Presidente Daniel Ortega dos protestos de 2018, escreveu a AP, referindo que as relações comerciais prosseguiram.

Outros grupos encerrados por decreto são a União Nacional de Agricultores e Pecuaristas, bem como câmaras de comércio de vários outros países, incluindo México, Panamá e Uruguai.

O encerramento ocorre depois de, na segunda-feira, as autoridades nicaraguenses terem fechado cerca de 1.500 ONG, muitas delas de natureza religiosa.

Ortega tem visado as ONG desde a revolta de 2018, alegando que as organizações que recebem fundos estrangeiros estão envolvidas no que considera ser uma tentativa de o destituir do cargo.

Até à data, o Governo que lidera encerrou mais de cinco mil organizações.

