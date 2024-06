"A fase intensa da luta contra o Hamas está prestes a terminar. Está prestes a terminar. Isto não significa que a guerra esteja prestes a terminar, mas a guerra na sua fase intensa está prestes a terminar em Rafah", afirmou Netanyahu numa entrevista ao canal israelita 14.

O primeiro-ministro de Israel acrescentou que, depois do final da fase intensa, se poderá "redistribuir algumas forças para norte".

"Fá-lo-emos, principalmente para fins defensivos, mas também para trazer os habitantes (deslocados) de volta às suas casas", acrescentou.

Esta foi a primeira entrevista de Netanyahu a um canal de televisão israelita desde o início da guerra contra o Hamas, em 07 de outubro.

Netanyahu indicou também que não aceitará qualquer acordo "parcial".

"O objetivo é recuperar os reféns e desenraizar o regime do Hamas em Gaza", reforçou.

O conflito em curso na Faixa de Gaza foi desencadeado pelo ataque do grupo islamita palestiniano Hamas em solo israelita a 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas.

Desde então, Telavive lançou uma ofensiva na Faixa de Gaza que até ao momento provocou mais de 37 mil mortos e mais de 85 mil feridos, de acordo com as autoridades do enclave palestiniano, controladas pelo Hamas desde 2007.

