Num comunicado, a liga disse que as duas partidas, em que os Los Angeles Lakers receberiam os San Antonio Spurs e em que os Los Angeles Clippers receberiam os Charlotte Hornets, foram adiadas indefinidamente.

A NBA não disse se mais jogos poderão ser afetados. Tanto os Lakers como os Clippers tinham encontros marcados em Los Angeles na segunda e na quarta-feira.

"A NBA e as organizações Clippers e Lakers têm comunicado com as autoridades locais de Los Angeles e Inglewood sobre a situação atual na área de Los Angeles e os adiamentos dos jogos garantem que nenhum recurso será desviado dos esforços de resposta aos incêndios florestais", disse a liga.

Além disso, a NBA e a associação de jogadores anunciaram uma doação de um milhão de dólares (975 mil euros) "para apoio imediato" à Cruz Vermelha Americana, à instituição de ajuda alimentar World Central Kitchen e a outras organizações.

A liga disse que a doação vai "apoiar os afetados por este desastre" e que está a "trabalhar com os Lakers e os Clippers em formas de apoiar a assistência a longo prazo e os esforços de reconstrução".

A NBA já tinha adiado um primeiro jogo em Los Angeles, que deveria ter oposto os Lakers aos Charlotte, na quinta-feira.

Pelo menos 11 pessoas morreram nos seis incêndios ativos que estão a afetar Los Angeles, desde terça-feira, de acordo com o mais recente balanço.

O Departamento de Medicina Legal do condado de Los Angeles disse que seis das mortes foram causadas pelo incêndio de Eaton e outras cinco pelo incêndio de Pacific Palisades.

O anterior balanço referia a existência de dez mortes.

O incêndio de Palisades, um dos bairros mais ricos de Los Angeles, queimou mais de 5.300 habitações e outros edifícios e é já o mais destrutivo da história da cidade.

O Corpo de Bombeiros da Califórnia informou na sexta-feira que o incêndio de Palisades queimou uma área de 82 quilómetros quadrados e está apenas contido em cerca de 8%.

Os incêndios de Eaton e Kenneth estão contidos em 3% e 35%, respectivamente, disse a chefe do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, Kristin Crowley, em comunicado.

O incêndio de Kenneth foi o último a surgiu, tendo deflagrado na tarde de quinta-feira. As autoridades já confirmaram que foi causado por fogo posto.

As casas de duas famílias portuguesas residentes na área de Los Angeles arderam por completo em consequência dos incêndios que devastam há vários dias a região, disse na sexta-feira à Lusa fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

As autoridades locais anunciaram na sexta-feira que as zonas afetadas pelos incêndios, e que se tornaram alvo de pilhagens, encontram-se sob recolher obrigatório.

VQ (DMC/EL/JYFR) // VQ

Lusa/Fim