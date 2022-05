"Vamos ter exercício conjuntos entre os nossos fuzileiros, embarcados no navio, e os fuzileiros da Marinha da Guiné-Bissau, iremos fazer também simulacros de incêndio a bordo do navio, vamos fazer alguns treinos de destreza de botes e estamos muito satisfeitos por cooperar com a Marinha da Guiné-Bissau", disse o comandante do "Viana do Castelo", o capitão-de-fragata Paciência da Silva.

O navio de patrulha oceânica deixou Lisboa em 11 de abril para participar em exercícios internacionais e ações de cooperação em Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, Togo, Guiné-Bissau e Cabo Verde.

O "Viana do Castelo" tem uma guarnição de 57 militares, incluindo uma equipa médica, uma equipa de abordagem e mergulhadores.

No âmbito da visita vai ser realizada também na quarta-feira uma palestra sobre os objetivos da iniciativa Mar Aberto e sobre Segurança Marítima no Golfo da Guiné.

Na sexta-feira, está prevista uma visita restrita a bordo para embaixadores da União Europeia (UE) e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), representados no país, e para as autoridades guineenses.

MSE // LFS

Lusa/Fim