Segundo Eric Adams, presidente da Câmara de Nova Iorque, 19 pessoas ficaram feridas, 4 gravemente, quando o veleiro mexicano embateu na ponte de Brooklyn, que não sofreu danos relevantes.

De acordo com imagens registadas por testemunhas e partilhadas nas redes sociais, os três mastros do navio partiram-se, um a seguir ao outro, à medida que foram embatendo na ponte, com o navio a continuar a mover-se em direção a um cais na base.

"Durante a manobra de partida do veleiro Cuauhtémoc, em Nova Iorque, ocorreu um contratempo com a ponte de Brooklyn que causou danos no navio de treino, impedindo, por enquanto, a continuação do cruzeiro de treino", informou o Ministério da Marinha do México (SERMAR), numa publicação na sua conta oficial na rede social X.

A instituição mexicana indicou que tanto o estado do pessoal como o material do veleiro estão atualmente a ser analisados pelas "autoridades navais e locais, que estão a prestar apoio", e prometeu manter a "transparência nas suas operações".

Também o Departamento de Polícia de Nova Iorque confirmou, através da mesma plataforma, que a colisão está a ser investigada e pediu às pessoas para evitarem circular na zona, uma vez que "é esperado tráfego intenso e um grande número de veículos de emergência nas proximidades".

Apesar de nenhuma das fontes ter verificado o número de passageiros a bordo do barco no momento do incidente, a agência noticiosa Bloomberg avançou que seguiam mais de 200 pessoas a bordo, citando as autoridades locais.

O Ministério mexicano dos Negócios Estrangeiros informou também na rede social X que o seu embaixador nos Estados Unidos e funcionários do consulado mexicano em Nova Iorque estão em contacto com as autoridades locais para prestar assistência aos "cadetes afetados", mas não mencionou feridos.

A ponte de Brooklyn, inaugurada em 1883, tem um vão principal de quase 490 metros, sustentado por duas torres de alvenaria. Mais de 100.000 veículos e cerca de 32.000 peões atravessam-na todos os dias, de acordo com o departamento de transportes da cidade, e o seu passadiço é uma grande atração turística.

O Cuauhtemoc - com cerca de 297 pés de comprimento e 40 pés de largura (90,5 metros de comprimento e 12 metros de largura), de acordo com a Marinha mexicana - navegou pela primeira vez em 1982.

Todos os anos, levanta âncora no final do período de aulas na escola militar naval mexicana para terminar a formação dos cadetes.

Este ano, partiu do porto mexicano de Acapulco, na costa do Pacífico, a 06 de abril, com 277 pessoas a bordo, informou a Armada mexicana na altura.

