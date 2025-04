A reunião de hoje, no quartel-general da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), é a primeira para o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, e realiza-se numa altura em que as críticas e posições do Presidente dos EUA, Donald Trump, geraram confusão entre os Estados-membros da organização político-militar da qual Portugal faz parte enquanto país fundador.

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel, vai participar na reunião.

As críticas recorrentes de Donald Trump - que regressou à Casa Branca em janeiro -, à NATO aumentaram de tom e Washington exige que os 32 Estados-membros se comprometam com mais investimento em defesa. Em simultâneo, parece cada vez mais clara uma aproximação da Casa Branca ao Kremlin, esbarrando com a política externa seguida pelos EUA nos últimos anos e numa altura em que se começa a desenhar uma possibilidade de cessar-fogo na Ucrânia, com intervenção dos Estados Unidos.

Por um lado, os países da NATO mantiveram a postura de apoio inequívoco e total à Ucrânia, mas sobre Washington paira a incerteza.

A reunião servirá para continuar a preparar a cimeira de junho, em Haia, nos Países Baixos, e para esboçar um novo compromisso de investimento em defesa, que fontes da organização disseram à Lusa esta semana que deverá fixar-se nos 3,5%.

Estão previstas também as participações do ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andrii Sybiga, da alta-representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, e também haverá uma reunião com os países parceiros do Indo-Pacífico (Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia).

AFE // JH

