"A pouco mais de 30 dias do festival, revelamos as novidades do cartaz, com a grande confirmação dos Muse para o dia 12 de julho, no Palco NOS", refere a promotora Everything is New, num comunicado hoje divulgado.

A banda liderada por Matt Bellamy entra no cartaz em substituição dos norte-americanos Kings of Leon, que cancelaram na quarta-feira a digressão europeia, devido a uma lesão do vocalista, Caleb Followill.

O cancelamento da digressão foi anunciado por Caleb Followill, num vídeo partilhado na conta oficial da banda nas redes sociais. O vocalista e guitarrista dos Kings of Leon conta que partiu um pé e, por isso, terá de permanecer nos Estados Unidos.

A promotora refere que, devido ao cancelamento do concerto dos Kings of Leon, "quem pretender o reembolso dos bilhetes diários de dia 12 de julho, poderá solicitá-lo a partir do dia 31 de maio, sábado, até ao dia 30 de junho (30 dias), no respetivo local de compra físico ou contactando diretamente a bilheteira online, onde o mesmo foi adquirido, apresentando o bilhete e comprovativo de pagamento".

Além disso, "os bilhetes diários, os passes de dois dias (10 e 12 de julho e 11 e 12 de julho) e de três dias já adquiridos mantêm-se válidos".

Os Muse, formados em 1994, já estiveram várias vezes em Portugal, sobretudo em contexto de festival, a última das quais em 2022, no Rock in Rio Lisboa, em substituição dos Foo Fighters.

A 17.ª edição do NOS Alive acontece nos dias 10, 11 e 12 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

No último dia, além dos Muse, atuam também Nine Inch Nails, Future Islands, Foster The People, Bright Eyes, Jet, A-Trak, Left., Bombazine, Luís Severo, Teresinha Landeiro, Cebola Mol, Jel e Ana Arrebentinha, entre outros.

Os bilhetes para o primeiro dia, 10 de julho, que tem a norte-americana Olivia Rodrigo como cabeça de cartaz, já estão esgotados.

O cartaz para esse dia inclui também Benson Boone, Parov Stelar, Nathy Peluso, Glass Animals, iolanda, Baleia Baleia Baleia, Girls96, Libra, Diogo Clemente, Pedro Moutinho, Guilherme Duarte e Mónica Vale de Gato, entre outros.

No dia 11 de julho, o destaque vai para o DJ norte-americano Anyma. Estão também confirmadas as atuações de Justice, Girl in Red, Finneas, St. Vincent, Capicua, Mother Mother, Mike11, Herlander, Zarco, Luísa Amaro, Luís Franco Bastos e Guilherme Fonseca, entre outros.

O recinto volta a contar com sete palcos, um dos quais dedicado à Comédia.

Nesta edição, o festival juntou-se ao programa europeu GrassrEUts, "potenciador de novos talentos que irá levar os que mais se destacaram a pisar os palcos dos grandes festivais dentro e ao redor da Europa: Sziget (Hungria), NOS Alive (Portugal), EXIT Festival (Servia), e o Jazz Festival of Carthage (Tunísia)".

"Deste concurso foram selecionados cinco artistas locais que vão atuar no NOS Alive'25, sendo que dois serão selecionados para apresentar a sua arte nos grandes festivais na Europa e arredores, de forma a alcançarem novos públicos e amplificarem o seu talento", explica a promotora.

Este ano, os bilhetes diários para o festival, que já só há para os dias 11 e 12 de julho, custam 84 euros.

Os passes de três dias estão esgotados, havendo ainda passes de dois dias -- para 11 e 12 de julho -- que custam 168 euros. Os passes de dois dias para 10 e 11 de julho e 10 e 12 de julho estão também esgotados.

