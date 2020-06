"A covid-19 colocou em evidência o fardo que as mulheres carregam. Foi-nos apresentada a oportunidade de reimaginar e reconceber uma sociedade mais equitativa e devemos colocar as mulheres e a liderança das mulheres no centro da resposta [à pandemia] e para lá da mesma", defendeu Graça Machel, num artigo de opinião hoje divulgado pela Graça Machel Trust e Foundation for Community Development, de que é fundadora.

O artigo foi assinado em conjunto com Vera Songwe, secretária-executiva da Comissão Económica das Nações Unidas(ONU) para África, Maria Ramos, presidente do grupo de trabalho da ONU sobre Financiamento Digital dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Ngozi Okonjo-Iweala, enviada especial da União Africana para a mobilização de apoio financeiro internacional para a luta contra a covid-19 e ex-ministra das Finanças da Nigéria.