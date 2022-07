A vítima, de 45 anos, terá "alegadamente ficado em estado inconsciente na água" e foi retirada do mar para a areia por banhistas, recebendo os primeiros socorros de "enfermeiros que se encontravam no local" e sendo transportada depois pelo Instituto Nacional de Emergência Médica para hospital, precisou a AMN num comunicado.

As autoridades receberam o alerta "para uma situação de afogamento" às 12:36, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), e enviaram para o local elementos do posto da Polícia Marítima de Albufeira e do Projeto 'SeaWatch'".

A mulher foi "resgatada, em estado inconsciente, para o areal por populares que se encontravam nas proximidades" e foi "prontamente assistida por enfermeiros que se encontravam no local, até à chegada dos nadadores-salvadores da praia adjacente e dos elementos do INEM, que iniciaram as manobras de reanimação, em colaboração com os elementos do Projeto 'SeaWatch'".

"A vítima foi posteriormente retirada da praia pelos elementos do Projeto 'SeaWatch'", com recurso a uma viatura, acrescentou a AMN, frisando que a mulher foi depois transportada numa ambulância dos Bombeiros de Albufeira, "em estado muito grave, para uma unidade hospitalar".

MHC // NS

Lusa/fim