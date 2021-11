O fim de semana foi marcado por tiroteios entre a Polícia Militar e suspeitos de tráfico naquela região empobrecida do Rio de Janeiro, onde existem vários manguezais (conhecidos como mangues, no Brasil). Um agente da polícia também morreu.

"Estes confrontos foram intensos, foram na área de mangue, é uma área de difícil trânsito. Logicamente estamos falando de um momento em que marginais estavam no interior da mata fechada", disse Ivan Blaz, cononel e porta-voz da Polícia Militar em entrevista à TV Globo.

Segundo o G1, os confrontos começaram na madrugada de sábado, quando o sargento Leandro Rumbelsperger da Silva, de 38 anos teria sido atacado a tiros por criminosos durante um patrulhamento. O polícia morreu no hospital.

Na sequência dos tiroteios, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi mobilizado, e os embates se acirraram. Na manhã de domingo, os 'media' brasileiro informaram que uma idosa foi atingida no braço por uma bala perdida nestes confrontos.

Moradores da região afirmaram que "os corpos estão todos jogados no mangue, com sinais de tortura. As pessoas, cada uma jogada por cima da outra".

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro afirmou num comunicado que recebeu "relatos sobre a violenta operação no Complexo do Salgueiro" e comunicou o caso ao Ministério Público, "para a adoção de medidas cabíveis a fim de interromper as violações".

CYR // PJA

Lusa/Fim