Num vídeo publicado na sua conta de Instagram, Luís Montenegro, afirmou que é "possível construir um Portugal seguro, um Portugal que olha para os portugueses e lhes dá as ferramentas para terem uma casa digna, uma saúde de qualidade e um ensino com espírito transformador. Um Portugal onde o Estado sirva de base para cada um ser aquilo que quiser, sem intromissões nem dirigirmos ideológicos".

Na mensagem, no âmbito da celebração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, o primeiro-ministro adiantou que "os portugueses clarificaram recentemente o país que procuram" e acrescentou Portugal não precisa de mais nada para ser o país que quer ser.

"Temos uma das mais amplas zonas económicas do planeta, estamos numa posição estratégica e no epicentro do mundo ocidental e somos um lugar de gente dinâmica e empreendedora, com um território rico em recursos e potencialidades. Não precisamos de mais nada para sermos o país que realmente queremos ser", disse.

Montenegro realçou que Portugal já foi "uma nação com uma história cheia de conquistas e descobertas", salientando que o país já "ultrapassou desafios para dar novos mundos ao mundo e para construir ainda hoje as pontes que tecem algumas das mais relevantes ligações internacionais".

