O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, terminou a sessão no Intercontinental Exchange a cotar 2,90 dólares acima dos 66,87 dólares com que encerrou as transações na terça-feira.

O valor de fecho de hoje corresponde ao nível mais alto dos últimos meses.

Os analistas atribuem a variação hoje verificada ao acordo comercial a que chegaram EUA e China e às preocupações com os fornecimentos oriundos do Médio Oriente.

RN // JPS

Lusa/fim