Igualmente por unanimidade, na reunião realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, foi aprovado um voto de louvor à seleção portuguesa pela conquista da Liga das Nações, frente à Espanha, sob o comando de Roberto Martínez.

O crescimento do resultado positivo assenta num valor recorde de receitas, no primeiro plano de atividades do organismo sob a liderança de Pedro Proença.

Neste documento, prevê-se a criação e dinamização das entidades FPF Comercial, FPF Eventos, FPF Infraestruturas, FPF Fundação, FPF Academy e Canal 11, "determinantes para o pleno desenvolvimento do futebol e para a elevação da FPF a um novo patamar de modernidade e transparência, consolidando assim a sua posição rumo ao Mundial2030".

Segundo o comunicado do organismo que rege a modalidade em Portugal, pretende-se "uma gestão mais especializada e eficiente, especialmente nas áreas de relacionamento com patrocinadores, exploração de novos negócios, gestão de eventos e valorização do património imobiliário da FPF, que conduzirão a um significativo incremento dos rendimentos".

FB // JP

Lusa/Fim