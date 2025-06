Novo líder da Guarda Revolucionária iraniana promete a Israel "portas do inferno"

Teerão, 13 jun 2025 (Lusa) - O novo chefe da Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irão, Mohammad Pakpour, prometeu hoje a Israel "as portas do inferno" e "consequências destrutivas" após os ataques contra o território iraniano.