Para além de uma zona de exposição e venda de livros, o evento promovido pela Câmara de Aveiro inclui concertos, entrevistas, mesas de debate, apresentações de livros, conversas-concerto, programação infantil e sessões de autógrafos.

Segundo uma nota camarária, esta edição conta com a presença de 15 expositores e um dos principais destaques vai para a participação de convidados internacionais.

Entre os convidados contam-se Bruna Lombardi, atriz, poeta e autora de "bestsellers" como "Jogo da Felicidade", "Poesia Reunida" e "Clímax", e Marcelo Rubens Paiva, escritor, dramaturgo e colunista, autor de várias obras autobiográficas e de ficção, entre as quais se destaca "Ainda Estou Aqui".

A representar o Reino Unido estará Bobby Duffy, professor no King's College London e autor do livro "Os Perigos da Perceção", uma obra que analisa os desvios cognitivos provocados pelas perceções sociais, como a perceção de insegurança ou de desigualdade.

Entre os autores nacionais, destaque para as presenças de Isabela Figueiredo, que irá apresentar a sua mais recente obra "Um Cão no Meio do Caminho", o presidente da Agência Lusa, Nicolau Santos, que estará a apresentar o romance "Amarelo Tango", e o autor "bestseller" Pedro Chagas Freitas.

A programação musical desta edição alia concertos a momentos de conversa, destacando-se o espetáculo com David Fonseca e o regresso dos Mesa, banda portuense liderada por João Pedro Coimbra, que celebra os 20 anos do álbum de estreia com os temas icónicos que marcaram uma geração.

A programação inclui sessões dedicadas aos autores aveirenses e o espaço infantil "Lilliput", dedicado aos mais pequenos.

Todas as sessões têm entrada livre e decorrem no Mercado do Peixe, em simultâneo com o espaço de exposição e venda de livros, no Rossio.

JDN // MSP

Lusa/Fim