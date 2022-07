"O desejo que eu formulo é que participem na votação e expressem livremente a vossa vontade. Vamos enviar a Portugal um sinal de que o PSD está forte, unido, está coeso e pronto para se entregar ao serviço de Portugal", afirmou, perante a sala cheia do Congresso do partido.

Ainda assim, Montenegro disse não querer condicionar todos os que entenderem apresentar listas a alguns dos órgãos nacionais.

Como grandes novidades, o novo presidente anunciou que proporá como primeiro vice-presidente o eurodeputado Paulo Rangel e o ex-candidato à liderança Miguel Pinto Luz.

Os restantes 'vices' serão a ex-líder da JSD Margarida Balseiro Lopes, o antigo secretário de Estado António Leitão Amaro, o líder da distrital de Braga Paulo Cunha e a militante e jurista Inês Ramalho.

Carlos Moedas e Maria Luís Albuquerque como primeiros nomes ao Conselho Nacional foram outros dos anúncios, que passou ainda pela confirmação de Hugo Soares como secretário-geral.

Pedro Duarte irá coordenar o Conselho Estratégico Nacional (CEN), o ex-presidente da AICEP Pedro Reis o 'Movimento Acreditar', que vai preparar o programa eleitoral do partido. Carlos Coelho vai liderar a Academia de Formação e Pedro Alves irá coordenar, juntamente com o líder, a preparação das eleições autárquicas (todos com assento da Comissão Permanente, o núcleo duro da direção do partido).

José Matos Correia irá liderar o Conselho Nacional de Jurisdição e Miguel Albuquerque a Mesa do Congresso.

Na sua intervenção, que sucedeu às de Miguel Pinto Luz, Jorge Moreira da Silva e Carlos Moedas, o novo presidente manifestou "um orgulho muito grande" de ter ouvido estes congressistas da sua geração.

"Temos aqui uma nova vaga e uma nova geração de pessoas capazes de estar à atura do legado dos nossos fundadores e deixar um Portugal mais justo e desenvolvido aos que vêm a seguir a nós", considerou.

O 40.º Congresso do PSD, que decorre no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, termina no domingo com a eleição dos órgãos nacionais.

SMA/JF // JPS

Lusa/fim