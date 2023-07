"Estou aberto a dialogar com o sindicato, com todos os outros sindicatos, e é muito importante que se saiba que, na semana passada, chegámos a acordo com o STML e o STAL. Não vejo porque não conseguiremos aqui também um acordo", disse Carlos Moedas, referindo-se aos sindicatos dos trabalhadores do município e da administração local, respetivamente.

O presidente falava aos jornalistas à margem da entrega de 64 chaves do Programa Renda Acessível, relativas a casas em Entrecampos.

O Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT) entregou na segunda-feira um pré-aviso de greve no município coincidente com as datas da Jornada Mundial da Juventude, assegurando que está aberto ao diálogo com a Câmara de Lisboa.

Em declarações à Lusa, o vice-presidente do SNMOT frisou que o pré-aviso -- para o período entre 01 e 06 de agosto -- se dirige sobretudo a motoristas e cantoneiros, trabalhadores afetos à remoção de resíduos, mas abrange todos os trabalhadores do município.

Segundo Manuel Oliveira, foi feito um pedido de reunião ao presidente da autarquia da capital, Carlos Moedas, no dia 23 de junho, mas, até agora, o sindicato não obteve resposta.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

