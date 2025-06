A embarcação era utilizada para transportar droga para a costa espanhola, avançaram as agências de notícias Europa Press e EFE, que citam a Polícia Nacional.

O semi-submersível foi intercetado no sábado no estado brasileiro do Pará e, até ao momento, foram detidas cinco pessoas, embora não estejam excluídas outras detenções, uma vez que a investigação prossegue.

A operação contou com a participação do Comando de Operações Tácticas da Polícia Federal do Brasil, bem como com o apoio aéreo de um helicóptero da Força Aérea Brasileira e o apoio marítimo de um navio da Marinha do Brasil.

A Polícia Nacional espanhola sublinhou que a identificação e localização da embarcação foi possível graças à cooperação policial internacional com a Polícia Judiciária portuguesa e a DEA, que, em conjunto com as autoridades brasileiras, conseguiram intercetar a embarcação, que se dedicava ao tráfico internacional de drogas e tinha como destino a costa espanhola.

