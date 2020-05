A vítima mortal é "uma criança de 13 anos, cuja amostra foi colhida no dia 20 de maio na cidade de Nampula [província do norte de Moçambique]", disse a diretora nacional de Saúde Pública, Rosa Marlene, em conferência de imprensa de atualização de dados sobre a pandemia no país.

Segundo Rosa Marlene, a vítima esteve internada há três meses por outros motivos e, após ter febres e tosse, no dia 20, voltou à unidade de saúde, onde viria a falecer devido a covid-19.