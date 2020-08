A vítima mortal, um moçambicano de 22 anos, deu entrada no Hospital Provincial de Chimoio, na província de Manica, no centro do país, na madrugada do dia 06, "com um quadro de doença respiratória grave e veio a falecer no mesmo dia, por volta das 04:45 [03:45 em Lisboa]", referiu um comunicado do Ministério da Saúde.

"Foi-lhe feita a colheita de amostra para o teste de covid-19 no momento da admissão e o resultado positivo foi confirmado na segunda-feira, dia 10", acrescentou a nota.