O novo caso diz respeito a um cidadão moçambicano, de 26 anos, que faz parte de um grupo de 589 moçambicanos repatriado da África do Sul no domingo, segundo Rosa Marlene, diretora nacional de Saúde Pública, na atualização de dados sobre a covid-19 em Moçambique.

O novo caso não apresenta sintomatologia e encontra-se em isolamento domiciliar, decorrendo agora um processo de rastreio dos seus contactos, acrescentou Rosa Marlene.

Desde que foi anunciado o primeiro caso no país, em 22 de março, foram testados 4.365 casos suspeitos, dos quais 192 nas últimas 24 horas.

O país passa a ter 74 casos em Cabo Delgado (Norte), quatro em Sofala, no centro do país, um em Inhambane, sete na província de Maputo e 18 na cidade de Maputo, sul de Moçambique.

Do total de casos positivos que o país registou, 94 são de transmissão local e 10 são casos importados, tendo sido rastreados 647.690 suspeitos, dos quais 13.433 foram submetidos a quarentena e 1.629 estão ainda em seguimento.

O país vive em estado de emergência desde 01 de abril e até final de maio, com espaços de diversão e lazer encerrados, proibição de todo o tipo de eventos e de aglomerações, recomendando-se à população que fique em casa, se não tiver motivos de trabalho ou outros essenciais para tratar.

Durante o mesmo período, há limitação de lotação nos transportes coletivos com obrigatoriedade do uso de máscaras, as escolas estão encerradas e a emissão de vistos para entrar no país está suspensa.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 286 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.

O número de mortos da covid-19 em África subiu hoje para os 2.336, com mais de 66 mil infetados em 53 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

