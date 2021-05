Segundo o documento, as mortes, de moçambicanos com 63, 65 e 70 anos, foram declaradas na quinta-feira.

"Com os óbitos hoje notificados, subiu para 17 o número de mortes devido à covid-19 no mês de maio, entretanto, uma redução em 43% em relação aos primeiros 21 dias do mês de abril", onde foram registados 30 óbitos, referiu o ministério.

Moçambique tem um total acumulado de 831 mortes, 70.551 casos e, destes, 97% são considerados recuperados da doença e 19 estão internados.

O país tem 848 casos ativos, dos mais de 500.000 suspeitos testados desde março de 2020, quando foi anunciado o primeiro caso.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.432.711 mortos no mundo, resultantes de mais de 165 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

