As mortes anunciadas dizem respeito a três pessoas de nacionalidade moçambicana e uma estrangeira, com idades entre os 51 e 60 anos, registadas no sábado e hoje, esclareceu o Misau.

Moçambique passa a ter um total acumulado de 367 mortes e 38.654 casos, dos quais 62% considerados recuperados.

O número de pessoas hospitalizadas baixou hoje de 320 para 305 em centros de internamento de covid-19 e noutras unidades de saúde (74% destes pacientes encontram-se em Maputo).

Desde março de 2020, Moçambique já testou 344.825 casos suspeitos, dos quais 3.821 nas últimas 24 horas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.219.793 mortos resultantes de mais de 102,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

