As quatro mortes foram registadas nos últimos três dias. Todas as vítimas são de nacionalidade moçambicana com idades entre 14 e 70 anos, indicou o ministério em comunicado de atualização de dados sobre a pandemia.

O país contabiliza cumulativamente 737 óbitos e 65.452 casos de infeção pelo novo coronavírus, 80% dos quais são considerados recuperados da doença.

Moçambique tem 12.348 casos ativos da doença e, destes, 155 pacientes estão internados (65% na cidade de Maputo).

Desde que foi anunciado o primeiro caso em Moçambique, em 22 de março de 2020, foram testados mais de 400 mil casos suspeitos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.682.032 mortos no mundo, resultantes de mais de 121,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

LYN // LFS

Lusa/Fim