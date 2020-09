Os casos detetados entre domingo e segunda-feira resultam de 2.006 testes realizados em casos suspeitos.

Do total de casos suspeitos testados nas últimas 24 horas, 1.893 foram negativos.

As 113 pessoas diagnosticas com covid-19 de domingo para segunda-feira encontram-se todas em isolamento domiciliário e decorre o mapeamento dos seus contactos, avança a nota de imprensa do ministério.

No total, Moçambique conta com um cumulativo de 101 pessoas internados devido à covid-19, das quais 19 estão sob cuidados médicos nos centros de isolamento.

Nas últimas 24 horas, o país registou mais 82 casos totalmente recuperados, elevando para 2.697 o número de pessoas que se encontram nessa condição no país.

No total, Moçambique conta com 1.829 casos ativos de covid-19.

A cidade de Maputo está na dianteira do número de casos ativos, com 1.085, seguida da província de Maputo, com 199, Cabo Delgado, 186, Nampula, 161, Niassa, 86, e Sofala, 48.

As restantes cinco províncias moçambicanas têm menos de 23 casos cada uma.

Desde o registo do primeiro caso da pandemia até hoje, Moçambique testou 106.383 casos suspeitos de covid-19 e rastreou pouco mais de dois milhões.

Estão em quarentena domiciliar 4.681 pessoas e em seguimento 2.742 contactos de casos positivos.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 889.498 mortos e infetou mais de 27,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

PMA // VM

Lusa/Fim