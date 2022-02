No sistema ferroviário do sul serão retomados os comboios de passageiros entre Maputo e Ressano Garcia, principal fronteira com a África do Sul e cuja linha tem servido sobretudo para mercadorias, anunciaram os Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM).

Serão também reativadas as viagens entre Maputo e o distrito de Chokwé, na província de Gaza.

No sistema ferroviário do centro do país, os comboios de passageiros vão voltar a circular entre a cidade da Beira e Marromeu, na linha de Sena.

O transporte ferroviário de passageiros foi suspenso em março de 2020 no contexto das medidas de prevenção da covid-19.

Com o recuo dos indicadores epidemiológicos e o alívio gradual das restrições associadas à pandemia, os CFM reativaram em novembro algumas ligações.

No caso, foram reativadas as viagens de Maputo para Manhiça, Goba (fronteira com a Suazilândia) e Moamba, bem como entre Beira e Inhaminga, sendo a circulação completada com as viagens de longo curso hoje anunciadas.

Para evitar aglomerações, os CFM recomendam a aquisição dos bilhetes com antecedência e que só compareçam nas estações os passageiros portadores de bilhete.

A companhia refere ainda que continua a ser obrigatório o uso de máscara de proteção facial.

Moçambique tem um total de 2.190 mortes e 224.937 casos de covid-19, 97% dos quais recuperados e 13 internados.

A covid-19 provocou pelo menos 5.892.084 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.

LFO // VM

Lusa/Fim