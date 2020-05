"Ativámos, através do Ministério de Saúde, uma equipe multissetorial para rastrear os possíveis pontos por onde o motorista terá passado até ao local onde ele se hospedou. Foram submetidos a testes obrigatórios de covid-19 sete pessoas até agora", declarou a secretária de Estado da província de Sofala, Stella Pinto Novo Zeca, falando em conferência de imprensa na cidade da Beira.

Na terça-feira, o ministro da Saúde do Maláui, Jappie Mhango, afirmou que um motorista do seu país foi infetado pelo novo coronavírus no centro de Moçambique, classificando-o como um caso importado.