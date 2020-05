"Por estarmos desde março sem aulas, por exemplo, pode ser que o ano letivo não termine em outubro, como é habitual. Podemos estender o calendário para finais de novembro ou início de janeiro de 2021. A evolução dos casos e a situação conjuntural é que nos vai ajudar a definir", disse hoje à Lusa Gina Guibunda, porta-voz do Ministério da Educação.

Quando foi declarado estado de emergência no país, no dia 01 de abril, o Ministério da Educação de Moçambique previa que se retomassem as aulas, pelo menos, em 04 de maio, mas surgiu a prorrogação e o aumento dos casos, colocando uma incógnita sobre o regresso dos alunos às escolas.