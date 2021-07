O acordo, assinado na sexta-feira entre o Governo e o grupo de oito parceiros de cooperação (Portugal, Alemanha, Canadá, França, Finlândia, Itália, Irlanda e Unicef) que contribuem para o Fundo de Apoio ao Setor da Educação (FASE), vai apoiar o Plano Estratégico 2020/2029.

"Juntos temos seguido o progresso do setor da educação no quadro da implementação do anterior Plano Estratégico. Juntos vamos assegurar que mais crianças moçambicanas possam aprender melhor na vigência do novo plano", disse Katarina Johansson, do Unicef, em representação dos parceiros de cooperação, citada no comunicado.

A partir do novo acordo, segundo o Unicef, pretende-se, entre outros, assegurar o acesso a uma educação de qualidade, implementar e consolidar um sistema de monitorização, avaliação e aprendizagem "alinhado ao plano baseado em resultados".

Segundo o documento, anualmente os parceiros têm contribuído com cerca de 80 milhões de dólares (68 milhões de euros) para a educação em Moçambique, numa iniciativa criada em 2002.

