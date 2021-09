Com os dados contabilizados entre segunda-feira e terça-feira, o número de mortes devido a pandemia sobe para 1.885 e o de casos positivos aumenta para 148.444, refere a nota.

Moçambique conta atualmente com 7.870 casos ativos do novo coronavírus.

Nas últimas 24 horas, o país registou seis novos internamentos e sete altas hospitalares.

Até ao momento, o país tem um cumulativo de 6.858 pacientes internados, dos quais 41,1%, encontram-se na cidade de Maputo.

De segunda-feira a terça-feira, 804 pessoas recuperam de covid-19, elevando para 138.695 (93,4%) o número de indivíduos totalmente recuperados, desde a eclosão da doença no país, em 22 de março de 2020.

O Ministério da Saúde de Moçambique avançou que o país vacinou 77.188 pessoas com a segunda dose contra a covid-19 nas últimas 24 horas.

Desde o início da vacinação, em 08 de março, o país tem um cumulativo de 1.500.079 pessoas completamente imunizadas contra o novo coronavírus. "Assistimos, com satisfação, nos últimos dias, à contínua redução dos principais indicadores da prevalência de covid-19 no país, nomeadamente, a ocorrência de novos casos diários, internamentos hospitalares e até óbitos a lamentar", refere o comunicado.

A covid-19 provocou pelo menos 4.574.225 mortes em todo o mundo, entre mais de 221,13 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

