Com os dados registados entre sábado e domingo, o número de óbitos por covid-19 subiu para 1.462 e o de infeções aumentou para 123.541 casos, avança o comunicado das autoridades de saúde.

Nas últimas 24 horas, o país registou 70 novos internamentos e 40 altas hospitalares.

Até ao momento, Moçambique tem um acumulado de 5.853 pacientes internados, devido à doença covid-19, dos quais 69.2% na cidade de Maputo.

Entre sábado e domingo, o país contabilizou 2.465 casos totalmente recuperados da pandemia de covid-19, subindo para 90.845 (73.5%) o número de pessoas nessa condição, desde a notificação do primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus em Moçambique em março de 2020.

Neste momento, o país tem 31.230 casos ativos.

Moçambique vive em plena terceira vaga da pandemia de covid-19, com uma maior prevalência da variante Delta.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.220.816 mortos em todo o mundo, entre mais de 197,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse, divulgado no domingo.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

PMA // EL

Lusa/Fim